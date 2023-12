Matthew Perry: Neue Details zu seinem Tod bekannt!

Matthew Perry (†54) verstarb am 28. Oktober 2023 überraschend mit gerade mit 54 Jahren. Ein großer Schock für Familie, Freunde und Fans des Schauspielers. Mit seiner Rolle des "Chandler Bing" in der Erfolgsserie "Friends" spielte sich Matthew Perry weltweit in die Herzen der Menschen. Doch was war der Grund für Perrys plötzlichen Tod? Jetzt sind neue Details ans Licht gekommen.