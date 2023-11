Matthew Perry (†54): Traurige Enthüllung! Sein größter Wunsch blieb unerfüllt

Nur einmal hatte er eine lange Beziehung. Sechs Jahre liebte Perry US-Star Lizzy Caplan (41, "Mean Girls"), plante einen romantischen Antrag. Doch der Mut verließ ihn. "Ich hätte nur sagen müssen 'Honey, ich liebe dich. Willst du …?' Aber ich habe es nicht gesagt. Meine Ängste überfielen mich! Er nennt diesen Moment in seiner Biografie die "verpasste Chance" auf die Familie, nach der er sich so sehnte. "Wenn ich sie gefragt hätte, ob sie mich heiraten will, hätten wir jetzt zwei Kinder. Stattdessen bin ich ein Trottel, der mit dreiundfünfzig allein in seinem Haus sitzt." Monate nach ihrer Trennung teilte sie ihm mit, dass sie sich verlobt habe. "Es war brutal", erinnerte er sich. Man hätte ihm ein Happy End so sehr gewünscht.