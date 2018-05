Matthias Mangiapane: So alt ist er wirklich!

Das Alter von Matthias Mangiapane sorgt seit langem für viel Gesprächsstoff! Der TV-Darsteller gibt an, erst 34 Jahre alt zu sein. Doch das wollen ihm viele Fans einfach nicht glauben. Sie halten den Dschungelcamp-Star für viel Älter. Jetzt wurde sein echtes Alter endlich enthüllt!

Matthias Mangiapane & Hubert Fella: Traumhochzeit mit Frank Matthée!

Matthias Mangiapane: Ist er wirklich 34 Jahre alt?

Aktuell können die Fans von Matthias Mangiapane und Hubert Feller das Paar bei den hochzeitsvorbereitungen in ihrer RTL II-Sendung "Hubert & Matthias – Die Hochzeit" begleiten. Und dort kam dann auch endlich die Wahrheit über das Alter von Matthias Mangiapane ans Licht!

Als das Paar zum Amt ging, mussten sie natürlich auch ihre Ausweise vorlegen. Und in diesem Augentblick konnten sich alle von dem Alter von Matthias Mangiapane überzeugen. In seinem Dokument steht tatsächlich das Datum 29. September 1983. Matthias hat also tatsächlich nicht gelogen, was sein Geburtsdatum angeht!

Matthias Mangiapane und Hubert Feller: Hochzeit im Mai!

Jetzt da die Altersfrage von Matthias Mangiapane endlich vom Tisch ist, steht nur noch eines im Fokus: Die Hochzeit von ihm und seinem Schatz Hubert Feller. Schon diesen Monat werden sich die beiden das ja-Wort geben. Und die Feier wird sicher alles andere als schlicht....