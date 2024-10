Matthias Opdenhövel: Moderator schießt gegen neue Show von Stefan Raab!

Obwohl Max Giesinger (36) das Spiel für sich entschied, war es am Ende Daniel Donskoy (34), der den Jackpot gewann. Um 00:51 Uhr schnappte sich der Schauspieler den Koffer mit 100.000 Euro und setzte sich gegen seinen Kontrahenten durch.

Die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" verspricht ebenfalls spannend zu werden: Am 2. November treten die Ehrlich Brothers gegen die TV-Köche Tim Raue (50) und Alexander Kumptner (41) in einem Doppel-Duell an.