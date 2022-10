Matthias Reim: Er wird immer schwächer! Die Familie versammelt sich zu Hause

Zum Glück ist Christin (32) in den schweren Stunden für ihren Mann da. Denn mit einer traurigen Botschaft wandte sich Matzes Frau an ihre Fans: "Hey Freunde, 1 Jahr voller Ereignisse … Liebe und Tränen, Glück und Angst. Oft gehen Extreme Hand in Hand. Eine lange Tourvorbereitung und die Tour selber ziehen die Konsequenz mit sich, nicht zu Hause sein zu können. Doch genau dort werde ich zurzeit gebraucht."

Sie sagte also ihre lang geplante Tour ab. Und diese dramatischen Nachrichten sagen nichts Gutes über die Gesundheit von Matthias Reim aus. Anscheinend war er zu schwach, um wie geplant auf sein Töchterchen aufzupassen, während die Mama über Deutschlands Bühnen rockt.

Bisher ist der Musiker dem Tod immer wieder von der Schippe gesprungen. Doch diesmal ist die Sorge groß! Seine Krankenakte hat sich dieses Jahr gefüllt: Erst durchlitt er eine Sommergrippe, plagte sich dann mit einer Stimmbandentzündung. Doch er machte immer weiter – bis zum völligen Zusammenbruch.

Niemand weiß, ob er Zoes erste Schritte, ihre ersten Worte noch miterleben darf ... Nur die grenzenlose Liebe seiner jungen Frau lässt den schwerkranken Sänger nicht vollends verzweifeln. Matthias Reim muss durchhalten – seinem Baby zuliebe.