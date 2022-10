Matthias Reim: Krank - Jetzt riskiert er alles

Es ist nicht das erste Mal, dass Matthias Reim mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Im Gegenteil, er war schon oft schwer krank, musste um sein Leben kämpfen. 2015 erkrankte er an einer Herzmuskelentzündung. Nur ein Jahr später erlitt er einen Kreislaufkollaps auf der Bühne.

Für den Korbacher keine einfache Zeit. In einem Interview gestand er einmal: "Ich hielt mich für unverwundbar!" Trotz Schock-Diagnosen kämpfte Matthias und wurde immer wieder gesund. Sein größter Antrieb? Seine Tochter Zoe. Die Kleine ist gerade einmal fünf Monate alt und das ein und alles des Blondschopfs. "Die Kleine ist eines der schönsten Wesen, die ich jemals auf der Welt gesehen habe. [...] Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal so emotional werden kann. Es ist so schön", schwärmte er kurz nach der Geburt in einem Radio-Interview. Zoe gibt ihrem Papa Kraft - und die braucht er auch jetzt ganz dringend...

