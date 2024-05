Matthias Reim: Es ist aus und vorbei! Er bestätigt es

Trotzdem soll es sich lediglich um eine Auszeit und kein endgültiges Aus handeln. Die nächste Zeit wird Matthias sich nur auf seine Familie konzentrieren, um danach gestärkt und voller Energie wieder zurückzukommen. "Essen gehen, am Abend im Garten grillen, am Pool abhängen oder mit dem Boot die Gegend erkunden. Ich will das alles erleben. Danach kann es von mir aus wieder heftig weitergehen", sagt er gegenüber dpa.

Vermögen von Matthias Reim - So reich ist der Schlager-Star! Im VIDEO gibt es die Antwort: