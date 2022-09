Matthias Reim nach dem Bühnen-Aus: So steht es um seine Gesundheit!

Alle Matthias Reim Fans können aufatmen, denn wie der Sohn des Sängers Julian Reim nun in einem Interview gegenüber dem MDR in der Sendung "Meine Schlagerwelt" verriet, hat sich die Situation etwas entspannt: "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut". Was das konkret bedeutet, verriet der Reim-Nachwuchs nicht. Doch Julian Reim hoffe sehr, dass "wir in naher Zukunft gemeinsam auf der Bühne stehen können, in welcher Form und Art und Weise, wissen wir gerade noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall stattfinden."

Man kann dem Sänger nur weiterhin gute Besserung wünschen und hoffen, dass er zeitnah wieder seiner größten Leidenschaft nachgehen kann. Denn was wäre die Schlagerwelt ohne Matthias Reim...