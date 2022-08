Matthias Reim & Christin Stark: Bittere Babynachrichten 4 Monate nach der Geburt von Zoe

So hat Christin vor allem Angst davor, dass ihre Tochter Zoe irgendwann ein Opfer der Öffentlichkeit wird. Gegenüber "Schlager.de" verriet Christin nun: "Ich möchte sie, solange es möglich ist, beschützen. Zoe ist so klein! Ich finde einfach, dass Kinder erst mal ihre eigene Identität finden müssen, sich erst mal entdecken müssen. Die wissen ja überhaupt nicht, was los ist! Und das dann direkt in die Social Media-Welt zu schubsen, halte ich persönlich für sehr gefährlich." Vor allem wenn Zoe älter wird, möchte Christin noch ein stärkeres Augenmerk auf ihre kleine Prinzessin legen: "Wenn ich es schaffe, würde ich sagen, ich halte sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr aus der Öffentlichkeit heraus. Dann ist sie volljährig und kann machen, was sie will und ich werde sie in allen Lebenslagen unterstützen." Ob der Löwenmama das wohl gelingt? Wir können gespannt sein!