Matthias Reim & Christin: Verblüffende Ähnlichkeit! So sieht Tochter Zoe aus

Hinter Matthias Reim und Christin Stark liegen aufregende Wochen. Am 31. März 2022 war es endlich soweit: Tochter Zoe erblickte das Licht der Welt. Seitdem genießt die Familie das Glück zu Dritt in vollen Zügen. Im Gegensatz zu ihrem kinderreichen Ehemann, ist es für die 32-jährige Christin Stark das erste Kind – und damit eine ganz besondere Herausforderung, die sie jedoch in vollen Zügen genießt. Im Interview mit „Gala“ kam Christin Stark aus dem Schwärmen über ihre Tochter gar nicht mehr heraus: „Es ist wunderschön und so toll in Zoes kleine, strahlende Augen zu schauen. Meine Tochter ist so ein niedliches, vergnügtes und gesundes kleines Baby, das ganz viel Spaß hier in unsere Bude und unser wildes Leben bringt und unsere große Familie einfach unheimlich bereichert.“