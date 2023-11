Matthias Reim & Christin Stark: Trennung bestätigt? Beide haben ihre Eheringe abgelegt

Diese Befürchtungen, ja, sie stehen schon längere Zeit im Raum. Matthias und Christin schweigen dazu. Dennoch sind die sich anhäufenden Indizien für ein Liebes-Aus nicht mehr zu übersehen: Gemeinsame Auftritte so wie früher? Fehlanzeige! Verliebte Familienbilder mit ihrer gemeinsamen Tochter Zoe? Mangelware! Romantische Urlaube wie früher am Comer See in Italien? Von wegen! Ins malerische Idyll reiste der "Verdammt, ich lieb’ Dich"-Sänger zuletzt immer alleine. Und auch er wurde in der Vergangenheit immer öfter ohne einen Ring am Ringfinger gesichtet. Ja, die Fans zählen eins und eins zusammen und sind in ehrlicher Sorge!