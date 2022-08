Matthias Reim & Michelle: Großes Drama um Tochter Marie Reim

"Ich habe tatsächlich schon für mein junges Alter sehr, sehr viel erlebt, was manche vielleicht gar nicht so denken, wirklich Sachen, die auch nicht so schön sind", offenbart Marie Reim nun gegenüber "Leute heute". Ehrliche Worte, die definitiv ein ganz neues Licht auf die Tochter von Mattias und Michelle werfen! Doch zum Glück konnte Marie diese schwere Zeit hinter sich lassen und fügt hinzu: "Jetzt bin ich aber so weit, dass ich sagen kann, hey, ich kann darüber berichten, und vielleicht geht es da draußen manchen Leuten ähnlich." Vor allem die Musik hilft ihr dabei, Themen zu verarbeiten: "Ich trauere in diesen Liedern nicht, sondern ich erzähle darüber, dass ich neue Kraft gefunden habe und wieder die Motivation zurückhabe am Leben." Ob uns Marie in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein ...