Matthias Reim: Unerwarteter Entschluss! Er ist zurück in seinem alten Leben

Wie Julian nun berichtet, haben er und sein Vater sich dazu entschlossen, ihr neues gutes Verhältnis mit einem gemeinsamen Duett zu krönen. So offenbart Julian nun gegenüber "ARD"-"Brisant": "Wir waren nicht auf der Suche nach einem Duett, um irgendwas zu verkaufen, sondern wir haben ein Duett gemacht und gesagt: 'Nee, das passt!'" Julian ergänzt: "Matthias ist so ein großer Teil meines Lebens, ein so großer Teil meiner Geschichte und auch meiner Karriere. Und in diesem Lied können wir eigentlich den Leuten ganz genau zeigen, wie es zwischen uns aussieht, als Vater und Sohn, aber auch als Musiker." Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz besonders intimen Einblick in das Familienleben von Julian und Matthias geben. Ob wir in der nächsten Zeit wohl noch mehr private Infos aus dem Reim-Clan bekommen? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!