Matthias Reim: Verzockt er jetzt seine Ehe?

Matthias Reim schlägt sich viele Nächte mit dem Videospiel "Call of Duty" um die Ohren. Das ist ein sogenannter Ego-Shooter – ein Ballerspiel, bei dem man am Computer Feinde erschießt. "Ich zünde eine Kerze an, stelle mir ein Bier hin und überlege, welche Knarre ich als nächste nehme", gesteht der "Verdammt, ich lieb’ Dich"-Sänger. Eine düstere Vorstellung! Während Ehefrau Christin sich um die gemeinsame Tochter Zoe (2) kümmert, sitzt Matthias stundenlang vor dem Bildschirm und knallt feindliche Soldaten ab. Wo bleibt da noch Zeit für die Familie, fragen sich die Fans besorgt? Denn gerade in einer Ehe mit großem Altersunterschied sind gemeinsame Momente wichtig – doch Matthias zieht sich offenbar immer mehr zurück.

Experten warnen: Exzessives Gaming, also Computerspielen, kann zur Sucht ­werden. Vor allem, wenn es als Flucht aus dem Alltag dient. Studien zeigen, dass übermäßiges Zocken nicht nur die Konzentration beeinträchtigt, sondern auch Beziehungen zerstört. Ist der Sänger also auf dem besten Weg, seine Ehe zu gefährden? Er selbst sieht das nicht so, behauptet, genug Zeit mit der Familie zu verbringen. "Ich komme oft erst nachts aus dem Studio, und dann sitzen wir zusammen und quatschen manchmal bis halb drei Uhr morgens", klärt Matthias auf. Aber manchmal, da müsse es eben ein Ballerspiel zur Entspannung sein. Maß halten, Matze!

