Matthias Schweighöfer: Familienglück! Süße Beichte von dem Film-Star

"Ich möchte in Hollywood einfach gute Sachen machen und schauen, was passiert", sagt der 42-Jährige der deutschen Ausgabe des Männermagazins "Playboy". "Ich möchte mein Herz reinhauen, so wie ich das in Deutschland gemacht habe." An seinem neuen Leben in Los Angeles liebt der Schauspieler "die kreative Energie, die vieles möglich macht". Dass er nicht bei jedem Casting überzeugen kann, ist für Matthias kein Problem. "Das ist großartig. Damit verstehst du, dass du nichts Besonderes bist, sondern ackern und Energie investieren musst."

Wie Matthias trotz des Hollywood-Glamours auf dem Boden bleibt? Durch seine Kinder! "Bei meinen Kids brauche ich mir nicht vorzumachen, dass ich etwas Besonderes bin", erzählt er. "Sie sagen sofort: 'Mann, bist du ekelhaft', oder: 'Warum hast du diesen Film nur gemacht? Willst du mich auf den Arm nehmen?'" Was seine Kids wohl zu seinem neuesten Projekt gesagt haben? Am 11. August startet der Action-Thriller "Heart of Stone" bei Netflix.