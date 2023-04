Matthias Schweighöfer: Fieser Zoff! Jetzt geht es um alles

„Hör mal, wer da hämmert“

Das machen die Schauspieler heute

Vor über 20 Jahren hielt Heimwerker-König Tim Taylor seine Familie in „Hör mal, wer da hämmert“ ordentlich auf Trab. Ein Platz in Hollywood war Schauspieler Tim Allan sicher, doch was macht eigentlich der Rest der lustigen Besetzung heute?