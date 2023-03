Til Schweiger: Jetzt packt er über den Kuss mit Evelyn Burdecki aus!

Bereits im Februar 2023 kündigte Evelyn Burdecki an: "Ich will Schauspielerin werden". Nun ergatterte sie eine Rolle in Til Schweigers neuem Kinofilm "Manta Manta 2". Doch nach nur einem harmlosen Dreh sah das Ganze nicht aus. Die beiden wurden knutschend am Set erwischt.Bahnt sich hier etwa eine neue Liebe an? Oder nutzt Evelyn den Schauspieler wohlmöglich nur als Sprungbrett, um mit ihrer Karriere durchzustarten? Bereits in der Vergangenheit war die Frage aufgekommen, ob sie sich ihr Leben von einem anderen Mann finanzieren lässt.

Til Schweiger äußert sich nun zu dem Kuss. Laut ihm, steckt nichts großes dahinter. Er wollte einfach nur nett sein und sich bei Burdecki bedanken. Doch für ein kleines Dankeschön ist ein Kuss eine fragwürdige Geste. Klar ist jedoch, dass der Kuss nicht geplant war. Til bezeichnet diesen als "Ups-Kuss" gegenüber BILD.