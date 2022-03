Matthias Schweighöfer: Mega-Deal! Damit hätte niemand gerechnet

Jetzt mischt Matthias Schweighöfer weiter Hollywood auf! Neben seinem Erflog mit dem Film "Army of Thieves", der ihn international bekannt machte und sogar Auftritte in amerikanischen Late Night Shows bescherte, hat der 41-Jährige nun den nächsten Hollywood-Mega-Deal ergattert. In der neuen Produktion von Hollywood-Größe Christopher Nolan wird Matthias an der Seite von Film-Stars wie Emily Blunt (39), Matt Damon (51), Robert Downey Jr. (56), Florence Pugh (26), Rami Malek (40), Josh Hartnett (43), Kenneth Branagh (61) und Cillian Murphy (45) im Thriller „Oppenheimer" spielen.

Für den Freund von Ruby O. Fee geht damit ein großer Traum in Erfüllung, wie er nun auf Instagram stolz verkündet: