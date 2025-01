Maurice Dziwak: In Sorge um seine Mutter! So ernst ist die Lage wirklich

Für Maurice Dziwak (26) geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Der Reality-TV-Star zieht ins "Dschungelcamp". Doch das wirklich Besondere an dieser Geschichte ist die bemerkenswerte Unterstützung seiner Mutter Anja. Obwohl sie unter einer schweren Lungenerkrankung leidet, hat sie die 21-stündige Reise nach Australien mit Zwischenstopp in Singapur auf sich genommen, um ihrem Sohn beizustehen.

Maurice Dziwaks: Gegen diese Krankheiten kämpft seine Mutter

Für die Familie Dziwak ist das RTL-Dschungelcamp mehr als nur eine TV-Show – es ist ein gemeinsamer Traum! Schon lange hatte Anja ein klares Ziel vor Augen: "Eines Tages stehen wir am Flughafen, und Maurice fliegt ins Camp." Und jetzt ist dieser Moment endlich gekommen.

Die Reise stellte für Anja jedoch eine enorme Herausforderung dar. "Ich habe COPD, Asthma, ein Lungenemphysem und Osteoporose. Lange Strecken sind für mich extrem anstrengend, und manchmal bleibt mir einfach die Luft weg", erklärte sie gegenüber der Bild-Zeitung. Doch aufgeben kam für sie nicht infrage: "Hätte der Arzt 'nein' gesagt, wäre mein Mann mitgeflogen. Aber ich wollte unbedingt dabei sein – das ist unser gemeinsamer Traum."