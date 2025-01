Maurice Dziwak: Nach den Baby-News! Folgt jetzt Dschungelcamp-Aus?

Könnte diese Herausforderung ihm am Ende zu viel werden? Wird er seinen Sohn so sehr vermissen, dass er am Ende nach nur wenigen Tagen den Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ruft und die Koffer packt? Gut möglich!

Der Grund wäre zumindest für viele nachvollziehbar. Aber man sollte Maurice auch nicht unterschätzen. Er selbst bezeichnet sich schließlich als Löwe, als starken Kämpfer. Und vielleicht gibt ihm der Gedanke an seinen Sohn noch mehr Power und Kraft - und er holt sich am Ende sogar sie Krone ...

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", ab dem 24. Januar bei RTL und auf RTL+.

