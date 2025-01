Maurice Dziwak: Kostet ihm DAS die Dschungelcamp-Krone?

In der vierten Folge legt sich Maurice mit Yeliz Koc (31) an. Es geht um die leidige Diskussion der Bettenverteilung, die bereits in der Vergangenheit den ein oder anderen Streit verursacht hat. Maurice musste bisher auf dem Boden schlafen, während Yeliz eines der Betten ergattern konnte. Nun ist es für den frisch gebackenen Papa an der Zeit, die Verteilung zu ändern. Er hat allerdings nicht mit der Gegenwehr des TV-Stars gerechnet. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Jeder hat doch jetzt sein Bett – ist doch super. Was bist du denn für ein Mann, der eine Frau auf dem Boden schlafen lässt", so Yeliz.