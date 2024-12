Maurice Dziwak: Babygeschlecht enthüllt! Es wird ein ...

Bis zur Geburt kann es nicht mehr lange dauern. "Unser kleines Wunder kann es kaum abwarten, es steht schon in den Startlöchern und möchte unbedingt Mama und Papa kennenlernen. Es kann jederzeit losgehen", verriet Maurice außerdem. Wenn es so weit ist, wird er uns das sicherlich auf Instagram mitteilen.

Nur seine Freundin will Maurice (noch) aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Sie entscheidet, wann sie in die Öffentlichkeit treten möchte. Ich stehe komplett hinter ihr. Öffentlichkeit hat den kleinen Beigeschmack, dass du öffentlich angreifbar bist. Sie hat es ja bei mir gesehen, wie schnell sich Menschen Urteile bilden", so Maurice. Ein Foto des Babys wird es dann vermutlich auch nicht geben.

