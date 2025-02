Maurice Dziwak: Rasanter Absturz - Vom Favoriten zum größten Dschungelcamp-Verlierer

Was war passiert? Nachdem er in der Staffel zum ersten Mal einer der Wackelkandidaten bei der Entscheidung war, begann der Influencer an seiner Leistung in der Show zu zweifeln. Dass Timur ihn danach mit einer Geschichte über seine Familie aufbauen wollte, kam bei Maurice gar nicht gut an. Er warf seinem Mitstreiter daraufhin vor, fake zu sein. "Du kannst doch nicht diese Story mit 'nem möglichen Rauswurf vergleichen – das geht doch gar nicht. Ist doch normal, dass ich ein bisschen traurig bin. Ich weiß nicht, wen er da in Szene setzen wollte. Wollte er sich da in Szene stellen, wie tapfer er war, wie die Familie alles geschafft hat? Bruder, das ist was ganz anderes", kritisierte er. Timur Ülker verstand die Welt nicht mehr und konnte die Fake-Vorwürfe seines Mitcampers nicht fassen.