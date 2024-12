Max Bornmann: Ex-Freundin Luisa Früh ist vergeben! Sie zeigt ihre neue Freundin

Wie viel Luisa in Zukunft über ihre Beziehung teilen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin können sich Fans mit ihr über das Liebesglück freuen. In den Kommentaren jedenfalls sammelten sich nach kürzester Zeit jede Menge Glückwünsche. Auch Luisas Ex Max hat übrigens mit Reality-TV-Star Melina Hoch sein Glück gefunden.

Gerade ist Luisa Früh in der neuen Staffel von "Germany Shore" zu sehen, die am 19. November bei Paramount + gestartet ist.