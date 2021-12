Max Mutzke & Carolin Kebekus: Jetzt ist es raus! Jaa, sie sind zusammen

Jetzt haben sich Max Mutzke und Carolin Kebekus nämlich ganz offiziell musikalisch zusammen getan. Für die Komikerin ein ganz neues Pflaster, denn singen hören, haben sie ihre Fans abseits ihrer Comedy-Shows eher selten. Nun veröffentlichte der ehemalige "The Masked Singer"-Gewinner die erste Single mit Carolin Kebekus als Featuring. Bei dem emotionale Liebessong mit dem Titel "Nimmst du mich in den Arm" zeigt die Comedian was sie stimmlich alles drauf hat. Einen ersten Einblick gibt Max Mutzke nun auf seinem Instagram-Profil: