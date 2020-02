Carolin Kebekus: Verheiratet? Dieser Mann hat ihr Herz erobert!

Auf der Bühne mimt sie den Clown, doch beim Thema Privatsphäre kennt Carolin Kebekus keinen Spaß. Über ihren Mann schweigt die verheiratete Komikerin seit jeher eisern. Was ist dran an den Ehe-Gerüchten um Carolin Kebekus und Serdar Somuncu?

Ob die weibliche Menstruation oder Selbstbefriedigung: Tabu-Themen sind schon immer ihre Spezialität. Doch das trifft nicht auf alle Lebensbereiche zu. Privat zeigt sich die Komikerin, der sonst das Herz auf der Zunge liegt, äußerst verschlossen. Ob sie einen Mann oder gar Kinder hat, verschweigt bis heute eisern. Seit 2012 wird der Komikerin eine Ehe mit ihrem Kollegen Serdar Somuncu angedichtet, doch was ist wirklich dran an den Beziehungs-Gerüchten um Carolin Kebekus?

Carolin Kebekus: Die einen lieben sie, die anderen hassen sie

Von der fleißigen Praktikantin mauserte sich Carolin Kebekus rasant zum Comedy-Ausnahmetalent. Mit einer Parodie von „ “-Sänger 2006 nahm alles seinen Anfang. Seither zählt die Bergisch Gladbacherin zu den bekanntesten weiblichen Stand-Up-Comedians der deutschen Szene. Doch mit ihrer teils vulgären Solo-Show macht sich die Brünette nicht nur Fans, sondern auch viele Feinde. Nicht einmal vor ihrer eigenen Familie macht Carolin Kebekus Halt, so bekommt auch ihre Mutter in der Show „PussyTerror “ regelmäßig ihr Fett ab. Doch das sind auch die einzigen Einblicke in ihr Privatleben, denn abseits der Bühne hält sich Carolin Kebekus stets bedeckt.

Ralf Schmitz privat: Diese Frau hat das Herz des Komikers erobert

Serdar Somuncu: Mit ihrem Mann teilt Carolin Kebekus ihren Humor

Doch nicht nur auf der Comedy-Bühne, sondern auch privat sorgte die Komikerin in der Vergangenheit für den einen oder anderen Skandal. Als die „Bild“ 2016 den Beziehungsstatus von Carolin Kebekus enthüllte, zog die „Pussyterror“-Moderatorin vor Gericht und klagte. Dabei gab es nur positives zu berichten, denn sie soll laut der Boulevardzeitung bereits seit 2012 glücklich verheiratet sein. Der Mann, der ihr Herz erobert hat, heißt Serdar Somuncu und arbeitet als Kabarettist und Autor ebenfalls in der Comedy-Szene. Neben Carolins Herz eroberte der türkisch-stämmige Künstler in den letzten Jahren auch die politische Bühne. Seit 2017 tritt Serdar Somuncu als Kanzlerkandidat für "Die Partei" an.

Nicht nur Carolin Kebekus, sondern auch ihr Mann Serdar Somuncu beweist auf der Bühne sein Comedy-Talent Foto: Getty Images

Trotzdem Serdar Somuncu und Carolin Kebekus bereits seit einigen Jahren ein Paar sind, sind gemeinsame Auftritte eine echte Seltenheit. Einzig 2008 zeigten sich die beiden Comedy- als Team-„Paar“ bei der „ Wok-WM“. Doch während Carolin Kebekus eisern schweigt, bringen ihre Kollegen die Gerüchteküche zum Brodeln. So teilte Moderator Niels Ruf 2016 ausversehen ein gemeinsames Foto mit seiner damaligen Freundin, Carolin Kebekus und ihrem Mann auf unter dem verräterischen Titel „Pärchenurlaub“. Wenn das mal kein Beweis ist.

Carolin Kebekus: Ihr Bruder David ist Comedian

Während das Rätselraten um ihren Liebsten weiter anhält, präsentierte sich Carolin Kebekus dafür voller stolz an der Seite eines weiteren wichtigen Mannes in ihrem Leben. So erschien die 39-Jährige im Oktober 2019 gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder beim „Deutschen Comedy Preis“. Der Humor scheint jedenfalls in der Familie zu liegen, denn auch David Kebekus tritt als Comedian seit 2016 in die Fußstapfen seiner großen Schwester. Seinen berühmten Namen verbarg er einige Jahre vor der Öffentlichkeit und präsentierte sein Programm "Aha? Egal." lieber unter dem Decknamen "David Kebe". Die Geheimniskrämerei steht in der Familie Kebekus scheinbar hoch im Kurs.

Zusammen besuchen die Comedians Carolin Kebekus und ihr Bruder David den "Deutschen Comedy Preis" 2019 Foto: Getty Images

Ihr Privatleben ist den heilig! Auch sorgt für Aufsehen: