Maxime Herbord: Jetzt datet sie diesen Ex-"Bachelorette"-Kandidaten!

In letzter Zeit sieht man Leander Sacher immer wieder in Maximes Instagram-Stories! Der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat, welcher 2020 die letzte Rose von Melissa Damilia erhielt, hat sich jetzt scheinbar die nächste Bachelorette geangelt.

Als Maxime dann in einer Fragerunde auf Instagram darauf angesprochen wird, gesteht sie: "Er ist ganz okay." Ah, ja! Das ist schon mal kein nein! Ob die beiden aber wirklich schon ein Paar sind, bestätigte weder Maxime noch Leander. Bleibt abzuwarten, was in den nächsten Wochen passiert!

Seht im Video, warum so gut wie jede Beziehung der Kuppelshow "Der Bachelor" zum Scheitern verurteilt ist.