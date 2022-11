Melissa Damilia: Beauty-Frust bei der Ex-Bachelorette! Sie plant erneuten Eingriff

Melissa Damilia hat als Ex-Bachelorette schon einigen Männern den Kopf verdreht. Doch sie selbst hat scheinbar einiges an sich auszusetzen: So macht sie aus ihren Beauty-Eingriffen kein Geheimnis und gab bereits zu, in der Vergangenheit sowohl ihre Brüste gemacht zu haben als auch ihre Lippen aufspritzen lassen zu haben. Jetzt plant die Influencerin erneut eine Beauty-OP!

Auch interessant