Maxime Herbord: Liebes-Klatsche für die "Bachelorette"! Sie steht wieder alleine da

Kandidat Zico Banach etwa gab der Single-Lady (26) von Anfang an das Gefühl, ein Draufgänger und Aufreißer zu sein. Zwar behauptet er steif und fest das Gegenteil, doch auf Instagram folgt der 30-Jährige gleich einer ganzen Horde heißer Mädels und deren privaten Profilen! Die meisten teilen zwei Gemeinsamkeiten: Sie haben knackige Kurven – und wenig an… Da kann es schon mal schwerfallen, den Fokus auf Maxime zu richten!

Auch Kandidat Raphael Fasching dürfte für ein Happy End nach Maximes Vorstellungen ausfallen: Der süße Boy ist schließlich erst 23 Jahre alt, wirklich ernsthaft an Hochzeit und Familie scheint er da verständlicherweise noch nicht zu denken. Zudem lebt er in Wien, Maxime im knapp 1000 Kilometer entfernten Herzogenrath. Also nicht gerade um die Ecke!