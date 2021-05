Maxime Herbord: Sie ist die neue "Bachelorette"!

Fitnessfreaks werden es dagegen schwer bei Maxime haben. "Wer will schon einen Mann, der Kalorien zählt?", findet sie. Denn die 26-Jährige isst für ihr Leben gern. "Am besten ist es, wenn man so lecker zusammen kocht, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann, weil der Bauch so voll ist."