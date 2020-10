Melissa Damilia: Diese Schönheits-OPs hatte die Bachelorette!

So natürlich die Bachelorette vor der Kamera auch erscheinen mag, gottgegeben ist ihr Astral-Körper dann doch nicht. Zugunsten der Schönheit legte sich die 24-Jährige gleich zweimal beim Beauty-Doc unters Messer. Doch im Gegensatz zu manch anderen Influencern oder Promi-Kollegen, steht Melissa Damilia offen und ehrlich zu ihren Schönheits-OPs. So verriet die sie bereits während ihrer Teilnahme an „Kampf der Realitystars“, ihre vollen Lippen mit Hyaluron aufgespritzt zu haben. Doch auch mit ein bisschen Hyaluron in den Lippen werden die Rosenkavaliere Melissas sinnlichem Kussmund sicher nicht widerstehen können. Bleibt abzuwarten, wie viele Küsse die diesjährige Bachelorette in Griechenland wohl verteilen wird.