Melanie Müller: Alkohol-Drama um ihr Baby!

Oh je! Was ist nur bei los? Das sich die Blondine regelmäßig einer Reihe von Anfeindungen via "Social Media" stellen muss, ist definitiv nichts Neues. Eines ihrer jüngsten Fotos sorgt nun jedoch für besonders viel Wirbel...

Melanie Müller: Schock-Nachricht nach der Geburt!

Melanie Müller trinkt Alkohol vor ihrem Baby

Via " " teilt Melanie nun ein Foto mit ihren Fans, welches für wenig Begeisterung sorgt! Der Grund: Melanie ist dabei zu sehen, wie sie mit ihrem Kinderwagen und ein paar Freunden vor der Kamera mit Jägermeister in ihrer Hand posiert! Für ihre Community ein absolutes "No-Go", dass die Blondine in der Gegenwart ihres Babys Alkohol konsumiert. So entfacht unter dem Post ein regelrechter Shitstorm...

Melanies Fans sind entsetzt

Wie unter dem Post deutlich wird, sind Melanies Fans von dem Post alles andere als begeistert. So kommentieren sie: "Kinderwagen und Jägermeister... Fehlt nur noch die Kippe", "Ich finde das ja alles gut und schön, ich mag dich auch wirklich, deine ganze Art, wie du alles handhabst und und und, aber Jägermeister im Kinderwagen muss doch wirklich nicht sein" sowie "Ohne Alkohol geht es wohl nicht ... Jägermeister auf dem Buggy". Autsch! Was Melanie über die Anfeindungen ihrer Fans denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...

Krass! So sah Melanie Müller früher aus!