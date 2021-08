Melanie Müller: Ehe-Drama! Ihr Mann lässt sie bei PBB abblitzen

Melanie Müller musste daraufhin in den Aktionsraum gehen, dort flossen dann sofort die Tränen. "Das ist jetzt so scheiße, das ist nicht schön. Ich darf dich nicht anfassen, oder? Ich möchte dich so gerne in den Arm nehmen!", so die Ex-Dschungelqueen. "Ich mache mir so viele Gedanken über so viele Sachen. Und mir tun so viele Dinge leid!", so Melanie Müller. Mike war dagegen eher abweisend und versuchte seine Frau immer wieder mit einem "Okay" zu beruhigen oder das er "Kein großes Ding" draus machen will.