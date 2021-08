Melanie Müller: Bittere Tränen! So schlimm war die Trennung von Mike

Anscheinend kann Mike Melanie immer noch nicht verzeihen. Er ist bisher kein einziges Mal im Studio aufgetaucht, um seine Frau zu unterstützen. "Es fehlt mir ein Zeichen, dass alles gut ist, wenn ich wiederkomme. Seit 13 Jahren sind wir zusammen. Aber die letzte Zeit war nicht die beste. Wir befinden uns in einem Hamsterrad, was sich dreht und dreht, aber man kommt trotzdem nicht voran", so die Ballermann-Sängerin weiter. "Ich habe den Punkt verpasst, die Kurve zu kriegen und ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Ich wünsche mir einfach, dass er unserer Ehe noch eine Chance gibt."

