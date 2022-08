Melanie Müller: Ex Mike Blümer hat eine Neue!

Im Dezember letzten Jahres gaben Ex-Bachelor-Kandidatin Melanie Müller und ihr Ehemann Mike Blümer ihre Trennung nach sieben Jahren Ehe bekannt. Schnell machten Fremdgeh-Gerüchte um die Mallorca-Sängerin die Runde und schon wenig später war Melanie auch schon wieder in festen Händen. In ihrem neuen Freund Andreas Kunz hat die Blondine wohl nun ihren Traummann gefunden. Aber auch Mike scheint jetzt nicht mehr allein zu sein. Im Netz zeigt er sich nun mit einer neuen Frau an seiner Seite.