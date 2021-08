Melanie Müller früher: So hübsch sah sie vor ihren Beauty-OPs aus

Schon vor ihrer Teilnahme bei „Promis unter Palmen“ im Frühjahr 2021 ließ sich Melanie Müller Fett absaugen, um im knappen Bikini eine sexy Figur zu machen. Da kommen glatt Erinnerungen an ihren provokanten Nackt-Auftritt im Whirlpool beim Bachelor hoch. Mit ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" im August 2021 will die erprobte Reality-TV-Queen die lange Liste ihrer Shows endgültig vollmachen - doch dafür musste ebenfalls ein neuer Look her! Eine Nasenkorrektur, eine Lippenaufspritzung, Botox und eine Modellierung soll sich die Blondine vor ihrem Einzug gegönnt haben. Da scheint der Euro ja locker zu sitzen! Welche OP sich die Beauty-Queen wohl von der Siegprämie gönnen würde?

