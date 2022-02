Melanie Müller: Flucht nach Mallorca! Jetzt nimmt sie ihrem Ex die Kinder weg

Darf Mike die Kinder nicht sehen?

Bereits Millionen RTL-Fans war aufgefallen, wie sich Melanie beim Auftritt auf der "Großen Dschungel-Party" mit vielen Promis aufgeführt hatte: Sie blödelte ausgelassen mit Jürgen Milski herum – und war dabei offensichtlich schwer alkoholisiert, was Teilnehmer der Runde "Closer" bestätigen: "Mich wundert, dass die nicht gleich Sex in der Show hatten", lästert eine Teilnehmerin. "Melanie war blitzeblau!" Komisch: Obwohl sie von RTL auch für Folgesendungen gebucht war, blieb es ihr einziger Dschungel-Auftritt. Stattdessen wurde sie immer wieder beim exzessiven Feiern gesehen.

Will sie vielleicht den Trennungs-Krieg mit Noch-Ehemann Mike verdrängen? Fakt ist: Seit ihr Ex von Melanies Freunden vor drei Wochen zusammengeschlagen wurde, durfte er die gemeinsamen Kinder nicht mehr sehen: "Weil sie das nicht will", sagt ein Freund. Und jetzt stieg Melanie in den Flieger nach Mallorca – und nahm die Kids einfach mit. Laut Freunden gegen den Willen von Mike. Ob der sich gegen die Kindesentziehung wehren wird, ist noch unklar. Klar ist aber auch: Mit weiteren Party-Exzessen wird Melanie ihre Probleme nicht lösen …

