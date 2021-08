Melanie Müller: Flirt-Attacke bei "Promi Big Brother"

Die Kandidaten bei "Promi Big Brother" verbringen 24 Stunden am Tag auf engstem Raum zusammen. Das ist für alle Stars nicht einfach. Sie müssen nicht nur auf Handys, sondern auch auf Sex verzichten. Und so langsam leiden die Kandidaten unter Entzug. Nun gibt es sogar eine Flirt-Attacke von Melanie Müller! Was dazu wohl ihr Mann sagen wird?