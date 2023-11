Melanie Müller: Ihr Karriere-Aus ist so gut wie besiegelt

Ballermannsängerin Melanie Müller musste diesmal so richtig in den sauren Apfel beißen. Nach einem stolzen Instagram-Post über ihr neues Interview mit dem Rocker-Magazin "TopRocker" muss die 35-Jährige einen heftigen Shitstorm ernten. In diesem redet sie nämlich über äußert intime Themen, wie z.B. ihr Sexleben, Pornoauftritte oder vergangene Skandale. Das kommt bei den Fans nicht so gut an, die sind nämlich der Meinung, Melanie sollte kein Raum in der Öffentlichkeit mehr geboten werden. Auch die Zeitschrift selbst wird stark kritisiert, Melanie als Interviewpartnerin ausgesucht zu haben. Aufgrund ihrer zahlreichen Skandale und Schlagzeilen ist die Ballermann-Ikone nicht mehr so beliebt. Dafür muss sie nochmals ordentlich nach ihrem Auftritt im Rocker-Magazin einstecken: