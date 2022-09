Melanie Müller: Schock-Diagnose! So schlecht geht es ihr wirklich

Was für ein Schock für die sonst so taffe Melanie Müller! Normalerweise kennt man die 34-Jährige laut und gut gelaunt auf der Bühne stehend. Doch damit ist fürs Erste Schluss, denn der Ballermann-Star ist krank! Sogar ernsthaft krank. Zuletzt verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Melanie Müller laut "BILD" so schlecht, dass nach tagelanger Bettlägerigkeit ein Besuch im Krankenhaus nicht mehr zu umgehen war. Für den TV-Star ein Schock, denn die Ärzte verkündeten nichts Gutes: Die zweifache Mutter hatte einen Schlaganfall!

Für Melanie Müller jedoch kein Grund, schlapp zu machen, wie sie gegenüber "BILD" verriet: "Ich war nur einen Tag im Krankenhaus und habe mich dann selbst entlassen. Natürlich war das nicht schlau, aber dort hätte ich auch keine Ruhe gehabt und ich wollte meine Kinder nicht allein lassen." Ganz schön krass bei dieser Diagnose...

Und der Auslöser, der das Fass zum Überlaufen brachte? Der lag vermutlich in ihrem Ex Mike Blümer, mit dem sie sich seit der Trennung immer wieder heftig zofft. "Ich hatte ein Management, das mit Mike hinter meinem Rücken gearbeitet hat. Da bin ich total ausgerastet.", verriet sie im Interview.

Hoffentlich kann sich Melanie Müller in Zukunft etwas zurücknehmen. Schließlich sollte die eigene Gesundheit nicht leichtsinnig aufs Spiel gesetzt werden...