Melanie Müller: Insider packt die ganze Wahrheit aus!

Wie es aussieht, fühlt Melanie sich bei ihrem Trash-TV-Einsatz von ihrem Partner im Stich gelassen. „Es hat sie extrem verletzt, dass Mike nicht im Publikum saß“, bestätigt ein enger Freund der Dschungel-Queen im Gespräch mit CLOSER. „Freunde und Familie haben sie unterstützt. Mike hatte mehrere Anfragen, zur Late-Night-Show ins Studio zu kommen. Doch er ließ alle unbeantwortet, reagierte auch nicht auf die zahlreichen Presseanfragen.“ Offenbar herrschte schon vor Beginn der Reality-Show Eiszeit zwischen den Eheleuten, was Melanie nun im Container schwer zu schaffen macht. „Wir haben uns nicht im Guten oder Reinen getrennt, bevor ich hier rein bin“, erzählte sie unter Tränen. „Das ist ein wunder Punkt, und das sollte eigentlich gar nicht hier stattfinden. Ich weiß ja gar nicht, ob er die Sendung guckt. Wir haben uns in der letzten Zeit sehr viel gestritten.“ Das hat auch der Vertraute beobachtet: „Es geht schon seit Monaten so. Die beiden haben sich auseinandergelebt“, verrät er. Was zwischen den beiden genau vorgefallen ist, weiß er nicht, sieht aber eher schwarz für die Zukunft. „Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, ob sie überhaupt wieder zusammenfinden.“