Melanie Müller & Mike Blümer: Trennung nach "Promi Big Brother"?

In der "Late Night Show" meldete sich Mike via Sprachnachricht zu der Situation zu Wort. "Ihr wisst, dass wir ein Paar sind, das viele private Sachen öffentlich macht, weil wir kein Problem dabei sehen und es uns auch Freude macht", erklärte der 55-Jährige. Doch diese Geschichte gehört seiner Meinung nach nicht in die Öffentlichkeit.

"Dass Melli jetzt drüber redet, ist sicherlich nicht optimal, zeigt mir aber wirklich, dass sie drüber nachdenkt, was sie so fabriziert hat mit mir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren." Mehr wollte Mike zu der Ehe-Krise jedoch nicht sagen. "Es sollte sich wenigstens einer dranhalten, dass unser Ehe-Zoff privat bleibt und das werde ich dann jetzt in dem Moment mal sein."