Melanie Müller: Selbst DAS kann sie nicht mehr retten

In ihrem neuesten Instagram-Beitrag verkündet Sängerin Melanie Müller freudige Nachrichten! Mit Ballermann-Kollege Engel B. will sie von nun an ein neues Musik-Projekt starten. Bei den Fans löste diese Kooperation aber wenig Reaktionen aus. Neben ein paar Glückwünschen war das Kommentarfeld unter ihrem Post so ziemlich leer gefegt. Wird sie jemals aus diesem Karriere-Tief wieder herausfinden? Fans wünschen sich die alte Melanie zurück. "Schade, dass du nicht mehr für Beatrice Egli schreibst. Die neuen Lieder sind nicht mehr so schön", merkte ein Instagram-User unter ihrem Beitrag an. So richtig scheint die Ballermann-Maus mit ihren Fans nicht mehr warm zu werden.