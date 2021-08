Melanie Müller & Mike Blümer: Traurige Trennung

Zwischen Melanie und Mike kriselt es derzeit gewaltig. "Es läuft momentan nicht so rund", gab sie kürzlich im Interview mit Sender RTL zu. Schuld gibt die Ballermann-Sängerin vor allem Corona. "Ich glaube, ich habe meinem Mann zehn Jahre Lebenszeit geraubt. Mir fehlt einfach die Bühne. Ich habe verdammt viel Energie in mir und die muss raus! Und das lasse ich dann an ihm aus."