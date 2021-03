Melissa Damilia & Leander: Jaa, sie wagen den nächsten Schritt

Wie Melissa verrät, würde sie an der Stelle der Kandidaten ganz entspannt an die Sache heran gehen. So ist sie der Meinung: "Mein Tipp ist auf jeden Fall, alles auf sich zukommen zu lassen und sich nicht zu schnell auf nur eine Person zu fixieren, sondern jedem eine Chance geben. Und einfach ganz du selber sein. Die Zeit in vollen Zügen genießen und intensiv nutzen." Warum es dann mit der vermeintlich großen Liebe nach dem Show-Ende dann jedoch nicht immer klappt, ist für Melissa ebenfalls glasklar: "Ich denke, das hat nichts mit der Show zu tun. Ich glaube, das passiert einfach, wenn man sich danach nochmal besser kennenlernt, unabhängig von den Gegebenheiten in einer Show. Und dann ist es wie draußen auch, manche passen zusammen, manche harmonieren miteinander und manche eben nicht." Wer wohl in der kommenden "Love Island"-Staffel sein Herz verschenken wird und wer nicht? Wir können gespannt sein...