Melissa Damilia & Leander Sacher: Aus und vorbei! Alle Pärchen-Fotos sind gelöscht

Alle Pärchen-Fotos sind gelöscht

Auf den Instagram-Accounts von Melissa und Leander sind mittlerweile alle Pärchen-Fotos verschwunden. Außerdem folgen die beiden sich nicht mehr auf der Social-Media-Plattform! Ein Indiz für eine mögliche Trennung?

Was auch noch auf eine Trennung hindeuten könnte, ist der Mädels-Urlaub in Mexiko, den die Ex-"Bachelorette" geplant hat. "Brauche derzeit einfach wieder neue Erfahrungen und freue mich, abschalten zu können", erklärt sie in ihrer Insta-Story.

Auch in ihrem Feed sieht es nicht vielversprechender aus. Dort findet sich ein neues Spruch-Bild. "Priorisiere deinen Frieden", steht dort geschrieben. Auf eine Erklärung warten die Fans bisher vergeblich...