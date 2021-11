Giovanni Zarrella: Jetzt ist es raus! Er ist wieder solo

Darauf haben viele seiner Fans gewartet. Lange ließ er seine Anhänger zappeln und teaserte große Neuigkeiten in den sozialen Netzwerken an. Nun teilt der Sänger endlich die Hammer-News mit seinen Follower: Ab jetzt ist Giovanni Zarrella nur noch solo zu sehen! Und zwar live in concert. Stolz verkündet der Sänger nun den Start seiner ersten Solo-Tour seines Lebens. Der Mann von Jana Ina Zarralla könnte nicht glücklicher sein. Nun spricht er das erste mal von seinen Solo-Plänen.