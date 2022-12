Melissa Damilia & Paco Herb: Liebes-Aus nach nur ein paar Wochen!

Unter dem neuesten Posting von Melissa auf ihrem Instagram-Account häufen sich in den Kommentaren Fragen zu Paco und ihrem Beziehungsstatus. "Gibt es Paco noch in deinem Leben?" oder "Was ist mit dir und Paco? Man sieht euch nicht mehr zusammen...", fragen sich Melissas Fans.

In ihren Stories gibt es zudem, statt süßen Turtelvideos, jetzt nachdenkliche Sprüche zu sehen: "Liebes Universum, falls ich jemals den falschen Dingen nachlaufen sollte, dann bring mich wieder auf die richtige Spur.", schreibt die 27-Jährige.

Ein Statement zum möglichen Liebes-Aus gibt es bislang weder von Melissa noch von Paco...

Für einige Promidamen war die Kuppelshow "Der Bachelor" schon das Karrieresprungbrett. Für wen? Das seht ihr im Video.