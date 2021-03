Melitta-Mann: So sieht Kaffee-Ikone Egon Wellenbrink heute aus

Heute lebt der Werbemann gemeinsam mit seiner Ehefrau Lisa (57) und der gemeinsamen Tochter Clarissa (24) in einer eigenen Finca in den Bergen auf Mallorca. „Vor knapp drei Jahren sind wir hier eingezogen, vorher lebten wir in einer Wohnung mit Dachterrasse und Meerblick am Yachthafen von St. Ponsa“, erzählt Egon Wellenbrink im Gespräch mit "Das neue Blatt".