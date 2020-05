Check24 Familie: Wer sind die kultigen Schauspieler wirklich?

Und täglich grüßt das Murmeltier…Bei Familie Kruger und Familie Bergmann aus der Check24-Werbung trifft dieses altbekannte Sprichwort definitiv zu. Bereits seit 2016 konkurrieren die beiden -Familien nahezu täglich auf der Mattscheibe um die größten Schnäppchen. Insgesamt 172 Millionen Euro soll Check24 allein im Jahr 2019 in Werbung investiert haben. Eine stattliche Summe! Nach über 18 Werbespots haben Familienpapa Joe Bergmann, seine exzentrische Frau Nina und der Rest des Schnäppchenjäger-Clans ihrem Arbeitgeber aber auch ordentlich Geld in die Kasse gespült. Kein Wunder, denn auch abseits des Werbestudios haben die Darsteller etwas auf dem Kasten, seht selbst!

Das sind die Darsteller der Check24 Familie Bergmann

Joe Bergmann alias Matthew Downs

Ein bisschen chaotisch, doch dafür umso liebenswerter, hat sich Papa Joe Bergmann einen Platz im Herzen der Fernsehzuschauer erspielt. Doch nicht nur als Oberhaupt der Check24-Familie macht der Amerikaner eine gute Figur, sondern auch als Schauspieler. Hinter den Werbekulissen ist Matthew Downs ein echter Serienstar. Neben „Dallas“ (2012) und „How to Get Away with Murder” (2015), zieren auch diverse Klassiker wie „Bones – Die Knochenjägerin“ (2015) oder “Navy CIS“ (2018) seine Vita. Zuletzt war er 2018 in der Horrorserie „Into the Dark“ auf Amazon zu bewundern.

Nina Bergmann alias Angie DeGrazia

Während seine Frau Nina Bergmann in den Check24-Werbespots eher durch ihre Dümmlichkeit ins Auge sticht, hat Darstellerin Angie DeGrazia im echten Leben einen Studienabschluss in Theaterwissenschaften vorzuweisen. Seit ihrer ersten Rolle in „Lost Dolls“ 2008 stand die hübsche Brünette immer wieder für verschiedene Kurzfilme oder bekannte Serien wie „General Hospital“ (2011) oder „Revenge“ (2015) vor der Kamera. Auch Darstellerin Angie DeGrazia ist ein echter Familienmensch.

Mary und Tim Bergmann alias Ariel Yasmine & Alex Vuko

Doch nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder der Check24 Familie Bergmann haben abseits der Werbekameras schon eine echte Bilderbuchkarriere hingelegt. Insbesondere Schauspielerin Ariel Yasmine ist im echten Leben kaum wiederzuerkennen. Mimt die brünette Schönheit in den Werbespots noch das pubertäre Töchterchen Mary Bergmann, ist sie in Wahrheit längst zur Frau gereift. Als Model und Tänzerin arbeitet Ariel am liebsten mit ihrem Körper und der kann sich wirklich sehen lassen. Ihren über 153 Tausend Follower auf stellt die Influencerin regelmäßig ihre fast nackten Kurven zur Schau.

Der jüngste Star der Check24 Familie ist Sohn Tim Bergmann. Während seine Kollegen bereits lange Rollenkataloge vorweisen, steht der Nachwuchsschauspieler Alex Vuko noch in den Startlöchern seiner Karriere.

Das sind die Darsteller der Check24 Familie Kruger

Als Nachbarn der Schnäppchenjäger Bergmann, sind auch die Krugers fester Bestandteil der Check24 Familie. Ob der schnellste Stromanbieter, das neuste Caprio oder die zufriedenste Ehefrau, die beiden Paare lieben den Wettkampf. Gespielt wird Familienoberhaupt Sven Kruger von Randy McDowell, der auch abseits der Werbebranche eine astreine Karriere vorzuweisen hat. Nach seinem Debüt mit der Golden Globe prämierten Serie "Elvis" (2005), stand der Schauspieler für diverse preisgekrönte Filme wie "Justified" (2011) oder "I can only Imagine: Der Song meines Lebens" (2018) vor der Kamera. Auch seine Ehefrau Susi Kruger, gespielt von Taylor Cathcart, hat ihre Wurzeln in der Schauspielerei.

Zwar treiben sich Familie Bergmann und Familie Kruger im Schnäppchenkampf regelmäßig in den Wahnsinn, doch ohne einander wäre es manchmal doch ganz schön langweilig. Nach 18 gemeinsamen Werbespots sind die beiden Check24-Familien mittlerweile sowohl vor als auch hinter der Kamera zusammengewachsen.

